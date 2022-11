Baltic Horizoni osak kaupleb kõvasti alla oma väärtuse

Kodubörsil vaatab mulle vastu alahinnatud dividendimaksja

"Miks kaupleb Baltic Horizon Fondi osak selgelt alla varade realiseerimisväärtust?" on minu blogi lugejad mõelnud ja ka minule oma hämmingut väljendanud. Otsustasin siis ka ise börsile kiigata ja omalegi imestuseks nägin, et osaku börsihinna ja NAVi vahel haigutab pea 30% erinevus. Milles on konks?