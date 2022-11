USA aktsiaturud tõusid oodatust madalama tootmissektori inflatsiooninumbri mõjul

USA aktsiaturud tõusid teisipäeval inflatsiooni nõrgenemise lootuse mõjul. Foto: BRYAN R. SMITH

USA aktsiaturud lõpetasid teisipäeva plusspoolel, kui oodatust madalamat kasvu näidanud tootjahinnaindeks pani turuosalisi taas ootama Föderaalreservi poolset intressimäärade kasvutempo aeglustumist.

Kui peale New Yorgi keskpäeva hakkasid levima jutud, et Venemaa Ukrainat pommitavad ründeraketid on tabanud Poolat ehk NATO riiki, tappes seal väidetavalt kaks inimest, siis tuli aktsiaturg 1,3%-selt tõusult kiiresti allapoole, nii et S&P 500 indeks käis korraks ka miinuspoolel. Päeva teisel poolel aktsiaturg siiski oluliselt taastus.

