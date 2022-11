Nafta hind langes veel ja jõudis alla 90 dollari piiri

Minu parimast rahamasinast tahetakse kasum välja pumbata

Euroopa Liit on asunud Norrat tugevalt survestama, et viimane gaasi hinna taltsutamiseks rohkem ühenduse vaadet järgiks. See aga on halb uudis minu tänavusele parimale investeeringule Equinorile, mis turulanguse kiuste on mu portfelli seni pinnal hoidnud.