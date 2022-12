Jaak Roosaare ja LHV soovitavad osta Venemaal jätkavat Silvanot

Enamjaolt Venemaal ja Valgevenes naiste pesu tootev ja müüv Silvano Fashion Grupi aktsia on jõudnud investeerimisekspertide jaoks huvitavasse ostukohta. Foto: Meeli Küttim

Aasta algusest kolinal kukkunud pesutootja Silvano Fashion Group on keerulisest majanduslikust ja pinevast poliitilisest olukorrast hoolimata sattunud nii tuntud investori Jaak Roosaare kui LHV analüütikute ostusoovituste nimekirja.

Investor ja "Rikkaks saamise õpiku" autor Jaak Roosaare on aasta algusest alates 42% jagu väärtust kaotanud Silvano Fashion Groupi toonud välja ühe spekuleerimisideena, mis on tema tähelepanu alla jõudnud seetõttu, et ettevõttele kuuluvast rahast 21 miljonit ehk 0,66 eurot aktsia kohta on hoiustatud Euroopas.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev