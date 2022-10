LHV analüütikud andsid Venemaal kasumit teenivale Silvanole rohelise tule

Milavitsa on üks Silvano Fashion Grupi tuntumaid naistepesu kaubamärke. Foto: Meeli Küttim

LHV analüütikud andsid Venemaal ja Valgevenes kasumit teenivale pesutootja Silvano Fashion Groupi aktsiale ostusoovituse ning avalikustasid aktsia õiglase vahemiku.

Viimati andsid LHV analüütikud numbrilise prognoosi Silvanole eelmise aasta novembris ning siis oli see 1,90–2,10 eurot. Nüüd on seda allapoole korrigeeritud, sest kasumiväljavaade on pesutootja võtmeturgudel drastiliselt muutunud. Silvano teenib üle poole tulust Venemaal ning umbes kolmandiku Valgevenest.

