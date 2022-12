Reitiguangentuur S&P muutis Eesti reitingu väljavaate negatiivseks

USA osariik kaebas TikToki kohtusse: Hiina luurab kasutajate järgi

Indiana kaebas kolmapäeval kohtusse Hiinale kuuluva lühivideote jagamise rakenduse TikTok, kuna väidetakse, et Hiina võim pääseb kasutajate andmetele ligi. Lisaks väidetakse, et TikTok on noori kasutajaid ja nende vanemaid eksitanud, lubades äpipoodides, et rakenduse sisu on sobilik vanusele 12+.

Indiana kaebas kolmapäeval kohtusse Hiinale kuuluva lühivideote jagamise rakenduse TikTok, kuna väidetakse, et Hiina võim pääseb kasutajate andmetele ligi. Lisaks väidetakse, et TikTok on noori kasutajaid ja nende vanemaid eksitanud, lubades äpipoodides, et rakenduse sisu on sobilik vanusele 12+.