Paras aeg ostuks: Vaido Veek nopib Teslat, aga jupikaupa

Elmar Vaher juhi teekonnast: hakkasin politseist lahkuma, aga siis tuli ministrilt kõne

Pikaaegne politseijuht, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher lahkub uuel aastal ametist. Ta on öelnud, et ei tohiks jätkata ja tulema peaks uus juht, lisaks on ta korra juba politseist lahkuda soovinud.

Pikaaegne politseijuht, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher lahkub uuel aastal ametist. Ta on öelnud, et ei tohiks jätkata ja tulema peaks uus juht, lisaks on ta korra juba politseist lahkuda soovinud.