Murepilved Tesla kohal panevad pähe müügimõtted

Tesla asutaja ja tegevjuht Elon Musk müüs jällegi Tesla aktsiaid ning on aastaga müünud ligi 23 miljardi jagu osakuid. Foto: Reuters/Scanpix

Viimastel nädalatel on silma jäänud järjest rohkem negatiivseid uudiseid, mis Tesla tuleviku kohta näitavad ohu märke, mida ei saa eirata. Kuigi tõsi on, et senini on tulemused olnud tugevad.

Kui oktoobris Tesla tulemustele peale vaatasin , leidsin, et elektriautotootja kasvatab kiirelt oma kasumlikkust ja ka autod vuravad hea hooga tehastest välja, mis annab tuleviku osas põhjust optimismiks. Samas Twitteri saaga ja aeg, mis Musk sellele kulutab Tesla asemel, on muretekitav ja on juba ka tunda andnud, kuna seni helgena paistnud tulevik ei pruugi nii helge enam olla.

