USA inflatsioon jaanuaris tuli oodatust kõrgem

USA jaanuari inflatsioon kerkis oodatust kiiremini, kuid aktsiaturud pöördusid tõusule. Foto: AP/Scanpix

USA jaanuari tarbijahinna indeks näitas aasta lõikes küll kerget langustrendi jätkumist, kuid kuises võrdluses oli näha jällegi mõningast kasvu.

USA aastane inflatsioon tuli prognoositust kõrgem. Analüütikud ootasid jaanuari inflatsiooniks 6,2%, kuid tegelikkuses tuli see näitaja 6,4%. See on väikseim inflatsiooni näitaja alates 2021. aasta oktoobrist.