Morgan Stanley: pangapinged näitavad karuturu lõpu saabumist

Morgan Stanley peakorter. Foto: Morgan Stanley

Pinged pangandussüsteemis märgivad karuturu piinarikka ja vägivaldse lõpu algust, avaldas Morgan Stanley tuntud karuse meelelaadiga analüütik Michael Wilson.

“Föderaalreservi ja hoiusekindlustuse FDIC pangadeposiitide tagamise peale küsivad paljud investorid, et kas see on uus kvantitatiivse lõdvendamise viis ja seetõttu signaal riskide võtmiseks," vahendas Bloomberg viimaseid turuliikumisi korrektselt prognoosinud Wilsoni kommentaari. “Meie väitel ei ole vaid esindab hoopis karuturu lõpu algust, kus vähenev krediidi kättesaadavus pressib majandusest kasvu välja.”