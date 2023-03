Müller: intressimäärade tõstmine jätkub, kuid suurem osa on juba seljataga

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on ootus, et järgmise kahe aastaga hinnatõusu tempo aeglustub ning inflatsioon jõuab 2025 aastaks 2% lähedusse tagasi. Foto: Raul Mee

Intressi tõstmistega veel keskpangad Eesti Panga juhi Madis Mülleri sõnul lõpetanud ei ole. Samas möönas ta, et suurem osa tõusust peaks olema juba seljataga ja inflatsiooni teise laine saabumist ta tõenäoliseks ei pea.

"Mulle tundub, et keskpangad selle intressimäärade tõstmise tööga veel valmis pole," rääkis Müller TalTech Business Forumil. Tema sõnul ei saa keskpangad praegu kiire hinnatõusu foonil piisava kindlustundega öelda, et nüüdseks on intressimäärad sellisel tasemel, et saaks täie veendumusega tõdeda, et inflatsioon kiiresti 2% juurde tagasi tuleb.