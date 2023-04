Puust ja punaseks: kuidas teha esimesed sammud üürikinnisvara investorina

Obskuurne majandus: "Monopoly" mäng tõestab, et rikkad inimesed on isekamad

Kas rikkad inimesed on egoistlikumad ja arvavad, et on oma rikkuse ära teeninud, ning on veendunud, et on targemad kui vaesemad inimesed?

Kas rikkad inimesed on egoistlikumad ja arvavad, et on oma rikkuse ära teeninud, ning on veendunud, et on targemad kui vaesemad inimesed?