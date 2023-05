Mida loeb investor, analüütik, maakler, ettevõtja ja Eesti Panga president?

Selleks et finantsturgudel raha teha, ei pea ajugeenius olema, kuid puhtale õnnele pole samuti põhjust pikalt lootma jääda. Targemad õpivad ikka teiste kogemustest. Foto: Pixabay

Lühike vastus on see, et ajanappuse tõttu saavad nad endale lubada üksnes parimatest parimate raamatute lugemist. Ja selliseid on eesti keeles juba mitmeid saadaval, mõned neist siin spikrina välja toodud.

„Buffetti nipid“ on hindamatu väärtusega kiirkursus rahanduse ja elu kohta, mis on täis Warreni head huumorit ning Longo kaasahaaravat proosat, ütles investor Toomas. „Auhinnatud professor John M. Longo on töötanud läbi hunnikute viisi nõuandeid, mida Buffett on aastate jooksul jaganud, ning võtnud need 100 haarava õppetunnina kokku,“ tõi ta välja põhjuseid, miks tasub Buffettist just seda raamatut lugeda, lisades julgustuseks, et siin on olemas absoluutselt kõik, mida noored (ja ka vanad!) lugejad peaksid rahandusest teadma.

Järjepidevalt turu keskmisest kõrgemat tootlust saavutada on tõeline katsumus ka kogenud professionaalsetele investoritele. Joel Greenblatti maagiline valem selekteerib LHV analüütiku Raido Tõnissoni sõnul välja parima kapitali tasuvuse ja suurima tõusuruumiga aktsiad. Selle valemi järgimine toob tavainvestorile suurepäraseid tulemusi, kui vaid valemit pikaajaliselt järgida ning selle toimimisse uskuda.

"Lugematu hulga investeerimisstrateegiate virvarris on juba aastakümneid toiminud Greenblatti maagilise valemi kontseptsioon lihtsasti mõistetav ka neile, kes pole aktsiaturgudega varem kokku puutunud,“ kinnitas Tõnisson.

„Kes siis ikkagi on see investor Toomas, kelle võitudest, kaotustest ja kõhklustest me igal nädalal Äripäevast loeme?“ tekkis küsimus rahatarkuse edendajal ja investoril Liisi Kirchil, mõeldes investor Toomase õpetlikke kogemusi koondavale raamatule „Börsil rikkaks“.

"Eks ikka kamp ajakirjanikke, kes otsustasid tõestada, et investeerimine sobib kõigile," sai Kirch ka raamatust vastuse. Kirch leidis, et „Börsil rikkaks“ toob välja parimad otsused, emotsionaalsed äpardused, erinevad taktikad ja praktilised õppetunnid, mis on kasulikud nii algajale kui ka kogenud investorile. Väärtust loob raamatule tema hinnangul just asjaolu, et lisaks investor Toomase õppetundidele tõi raamat välja ka lood toimetuse köögipoolelt, päris nimede ja nägudega.

Edukas kaupleja ei ole mitte see, kes palju teab, vaid see, kes on leppinud, et ta ei tea pea midagi – just nõnda võttis raamatu „Kauplemise voog“ iva kokku LHV maakler Martin Uutman. Kuna turg ei toimi väljaarvutatud mudelite järgi – seda kujundavad kõik osalised kogu oma ratsionaalsusega, tihti ka selle puudumisega – ei tule võit „täpsest prognoosist“, vaid püsivusest ning võimest oma vigadest õppida, selgitas ta Mark Douglase loogikat.

Lugeja saab raamatu „Kauplemise voog“ abil teha sügavama vaimse analüüsi, et mõista, kust on tekkinud tema uskumused ning kuidas neid vajadusel muuta, et vähendada emotsioonidest laetud otsuste hulka ning seeläbi börsil rohkem raha teenida, loetles Uutman põhjuseid, miks on oluline Mark Douglase raamat tähelepanelikult läbi töötada.

Kui „Oma nahk mängus“ lugemise tõttu jääb vähem inimesi uskuma imeliste investeerimisvõimaluste pakkujaid, kes riskivad oma klientide, mitte enda rahaga, või poliitikakujundajaid ja arvamusliidreid, kelle serveeritud lihtsad, kuid pealiskaudsed lahendused võivad meile lõppkokkuvõttes kalliks maksma minna, on Talebi raamatust palju kasu, leidis Eesti Panga president Madis Müller. "Kuigi kasu on sellest juba ka lihtsalt hea meelelahutusliku, kuid siiski mõtlemapaneva tekstina neile, kellele Talebi kirjutamise stiil sobib,“ ütles Müller.

„Kui raamatu välkkasvust on kirjutanud Reid Hoffman – tehnoloogiaettevõtja, LinkedIni asutaja ja investor –, on see kohustuslik kirjandus kõigile kiiret kasvu jahtivatele ettevõtjatele. Seda sektorist ja faasist sõltumata," arvas tehnoloogiaettevõtja ning Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp. Tema hinnangul on „Välkkasv“ isiklik, konkreetne, metoodiline ja põnev lugemine, kus lugeja varustatakse rohkete näidetega ettevõtetest, kelle tooteid või teenuseid me iga päev kasutame, ning see teeb nendega samastumise erakordselt lihtsaks.

"Öeldakse, et tark õpib enda vigadest, kõige targem aga teiste omadest. „Välkkasv“ pakub maailma parimatest vigadest õppimise valusmagusat tunnet,“ nentis Ruusalepp.