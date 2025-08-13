Tagasi 13.08.25, 17:30 Tuumajaama plaaniv tehnoloogiajuht riigi hinnagarantiist: praegu ei küsi ega arvuta, aga aeg näitab Kui elektri turuhinnad langevad doteeritud võimsuste turul osalemise tõttu, siis on igal järgneval tootjal raskem turule tulla, tõdes Fermi Energia tehnoloogiajuht Marti Jeltsov.

Fermi Energia tehnoloogiajuhi Marti Jeltsovi sõnul on tuumajaamavastaste radikaalsus suhteliselt mõõdukas ja nende jutus on alati mingi tõetera. “Ei maksa sõnumitoojat halvustada, aga küsimused ja argumendid peavad olema ratsionaalsed.”

Foto: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht / Scanpix

Jeltsov rääkis Äripäeva raadio saates “Energiatund”, et on arvutatud hinnavahelepingute erinevaid hinnatasemeid ning jõutud arusaamale, et isegi kui neid tulevikus on tarvis, siis seda on riigil või garantööril juhitavale tootmisele majanduslikum või isegi neutraalsem pakkuda kui juhitamatule, mis tihtipeale tootmishetkel iseenda tulusust ära söövad.

“Kui meil on juhitav jaam, mis töötab stabiilselt kogu aja, näiteks kokku lepitud elektri hinna juures 90 eurot megavatt-tunni kohta, siis aasta lõpuks on toetuse summa null mõlema osapoole jaoks, kui liidame kokku need ajad, mil riik maksab ettevõtjale ja ettevõtja riigile tagasi,” ütles Jeltsov.

Fermi Energia tehnoloogiajuhi sõnul on hinnagarantii oluline meede, et tootja kindla võimsusega turule tuleks ja lähenemisi on erinevaid. “Neid tuleb kunagi õigel ajal läbi rääkida. Tururisk on oluline, seda tuleb pidevalt monitoorida ja vastavalt olukorrale võimalikke lahendusi välja pakkuda.”

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates räägitakse ka tuumajaamaprojekti finantseerimisest, teiste riikide õppetundidest, eelarve hoidmise väljakutsetest. Samuti puudutatakse radioaktiivsete jäätmete käitlemise plaane ja potentsiaalse asukohavaliku protsessi Lääne- ja Ida-Virumaal ning suhteid kohalike elanikega.

Martti Jeltsovit usutles Janno Riispapp.