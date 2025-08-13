Tagasi 13.08.25, 10:50 Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis USA majanduse jahenemise pärast muretsev SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil leiab, et Ühendriikide aktsiaturg istub endiselt mugavustsoonis, kuigi riskide hulk on üle keskmise kõrge.

SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil

Foto: Andras Kralla

Korrektsioon võib toimuda igal hetkel, ütles Danil Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Riske kõik teavad ja riskid on elu ja aktsiaturgude loomulik osa, aga minu arust on praegu riskide kontsentratsioon üle keskmise, arvestades kaubandussõja mõjusid, geopoliitilist olukorda ja kõiki muid faktoreid kokku,” rääkis Danil.

Olukord, kus aktsiaturg on suhteliselt kõrgel tasemel ja riskide tase ka keskmisega võrreldes kõrge, ei ole hea kombinatsioon, selgitas strateeg. AI-buum ja tehnoloogia võivad aga turgu edasi jooksutada, ent seegi võib kiiresti muutuda, lisas Danil.

Danil selgitas samuti, miks ta muretseb USA majanduse pärast, mida peaks Euroopa tegema, et AI-buumile järele jõuda ning kuidas mõjutab USA-Hiina kaubandusleppe edasilükkamine majandust.

Küsis Ireene Kilusk.