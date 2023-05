Turuülevaade: investorid ootavad USA võlale lahendust, analüütik pelgab börsilangust

USA valitsusel võib juba juuni alguseks raha otsas olla. Foto: Reuters/Scanpix

USA majandusmured teevad investorid ettevaatlikuks, räägitakse ka ees ootavast börsilangusest.

USA rahandusminister Janet Yellen on öelnud, et valitsusel võib raha otsa saada 1. juunil või mõni nädal pärast seda. USA president Joe Biden ja esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy kohtuvad teisipäeval, et teemat arutada. Investorid on muidugi mures.