Investorid jagavad, kuidas nad tulevikutehingutega korralikku lisatootlust teenivad

Tuntud investori ja mitme investeerimismenuki autori Jaak Roosaare jaoks on optsioonitehingud portfellis olulisel kohal. Foto: Raul Mee

Aktsiatega optsioonitehingute tegemine on Roosaarele toonud viimastel aastatel lõviosa tootlusest, mis oli umbes 20% aastas, kuid strateegiaid on mitu ning riskitase mõnel juhul eriti ei kasva.

Nii tuntud investor ja blogija Taavi Ilves kui investeerimisguru Jaak Roosaare kasutavad oma portfelli osana optsioonitehinguid, et tootlust tõsta. Samuti jagas Omahas Äripäevale oma optsioonistrateegia avaldanud fondijuht Matthew Peterson, kuidas nemad kasutavad optsioone, et dividendi tootlust tõsta ja nii keerutada vaba raha lühiajaliselt vähese riskiga, et mõne nädalaga kena tootlus taskusse panna. Ta usub samuti, et optsioonide kasutamise puhul on tegemist hea võimalusega.