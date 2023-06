Balti börsi suur ülevaade: aktsiate rallist hoolimata leidub soodsaid investeeringuid

Analüütik ja analüüsifirma Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander usub, et energiamahukad ärid puhkevad taas õitsele. Foto: Raul Mee

Madalad energia- ja toorainehinnad on vesi mitme börsifirma veskile ning ühel varem põhjas käinud sektoril võib ees terendada suur kasvupotentsiaal. Investorite lemmiksektoril, pankadel, tasuks hoolega silm peal hoida.

Balti börsi ettevõtetel on aasta alanud hästi ning suur osa aktsiatest on näidanud head kasvu. Suurimat tootlust on sel aastal pakkunud Leedu aktsiad ning enim on kerkinud Leedu paberi- ja papitootja Grigeo, mis on tõusnud 25% ja lisaks on kahekohalise protsendi jagu kerkinud ka Apranga, Novaturas ja Nordecon. Ettevõtete aktsiad on küll kallinenud, kuid suhtarvudelt leidub investorile nii mõnigi soodne investeering.