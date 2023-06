Apple turuväärtus jõudis 3 triljoni dollarini

Tõnu Mertsina: inflatsiooni aeglustumine peaks hakkama viitajaga nõudlust parandama

Kuna palga nominaalkasv on jätkuvalt tugev, on reaalpalk tõenäoliselt kasvule pöördunud. Koos inflatsiooni aeglustumisega peaks see hakkama mõningase viitajaga ka tarbimist toetama, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

