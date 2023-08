Hiina nõrk majanduslik seis raputas maailma aktsiaturge

Sander Danil: karud andsid alla

Kui kevadel jäi mulje, et aktsiad võivad kerkida lihtsalt seetõttu, et oodatud majanduslangust ei tulnud, siis nüüd on tugeva optimismi õigustamiseks vaja majanduselt häid üllatusi, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.