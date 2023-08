Artikkel

Kinnisvarakrahhist kasu lõiganud fondijuht panustab suurelt Wall Streeti krahhile

Fondijuht Michael Burry on pea 90% oma portfellist panustanud USA aktsiaturgude langusele. Foto: Lev Radin

2008. aasta kinnisvaramulli lõhkemist ennustanud ja sellest suurelt teeninud fondijuht Michael Burry on jällegi panustanud suurelt turgude langusele, sel korral küll otse USA aktsiaturgude vastu.

USAs tegutsevat fondi Scion Asset Management juhtiv Michael Burry on panustanud suurelt S&P 500 ja Nasdaq 100 aktsiaindeksite langusele. USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) esitatavatest andmetest selgub, et Burry on panustanud enam kui 1,6 miljardit dollarit Wall Streeti kokkuvarisemisele, vahendab CNN.