SEB peastrateeg: karmid laenutingimused viivad majanduse kukkumiseni

SEB Panga peastrateeg Jussi Hiljanen usub Euribori langusesse. Foto: Ints Kalnins

Ettevõtete finantseerimistingimused on karmistunud ja karmistuvad veelgi, hindab SEB Panga peastrateeg Jussi Hiljanen, kuid ajalooliselt on sellised arengud suurendanud majanduslanguse ohtu.

Euribori võrdlusintressimäärad on tõenäoliselt juba jõudnud tipptasemele, ütles SEB Panga peastrateeg Jussi Hiljanen intervjuus Kauppalehtile. Hiljaneni hinnangul hakkavad Euribori viitemäärad järgmisel aastal langema. "Kui EKP baasintressimäära enam ei tõsta, on tõenäoline, et euribori tipptaset nähti juba juulis, ehkki tegelik langus toimuks järgmisel aastal. Meie stsenaariumi kohaselt langeks Euribor järgmise aasta lõpuks praeguselt tasemelt ühe protsendipunkti võrra," prognoosib strateeg.