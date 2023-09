Nafta hind kerkis aasta kõrgeimale tasemele

Vastukaja: tööstuses on kriis? Robot annab võitu juba paari nädalaga

On täielik müüt, et tööstuse automatiseerimine on kallis või keeruline – moodsale robotitega tootmisele saab üle minna mõnekümne tuhande eurose sammu kaupa, uusi inimesi pole vaja, rahaline võit tuleb sisuliselt kohe ning saada on ka heldelt euroraha, selgitab automatiseerimisfirma Smitech juht Sander Mitendorf.

On täielik müüt, et tööstuse automatiseerimine on kallis või keeruline – moodsale robotitega tootmisele saab üle minna mõnekümne tuhande eurose sammu kaupa, uusi inimesi pole vaja, rahaline võit tuleb sisuliselt kohe ning saada on ka heldelt euroraha, selgitab automatiseerimisfirma Smitech juht Sander Mitendorf.