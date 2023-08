Nafta hind rühib ülesmäge: aasta lõpus võib maksta barrel ligi 100 dollarit

Hõlpelu oma pere firmas? Täpselt vastupidi

Autoäri Ideal Baltic loonud Urmas Isok tõdes, et tänapäeval on levinud valearusaam, et perefirmas töötamine on lihtsam ja tulevik automaatselt helgem kui palgatööl käivatel inimestel. Nende ettevõttes on selgelt paigas reeglid, kes kuidas perefirma omanikuks saab ja mida temalt oodatakse.

