Tuhmuvad säästud: täie rauaga maksustamisele on ekspertidel tulusam alternatiiv

Rahandusministeerium ei toeta tähtajalise hoiuse intressi tulumaksust vabastamist. Foto: Erik Prozes

Kui usin koguja rõõmustab tähtajaliste hoiuste intresside märkimisväärse tõusu üle, siis see rõõm jääb üürikeseks, sest tulumaks röövib viiendiku teenitud intressist.

Kui natuke rohkem kui aasta tagasi oli tähtajalise hoiuse intress ühe protsendi juures, siis nüüd on see tõusnud 4-5 protsendi vahemikku ning see on muutnud hoiused hulga populaarsemaks, nende mahud on kasvanud üle kahe korra.