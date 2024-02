Aktiivsed naised paisutavad rahakotti tööampsudega

Elisa Rannala (vasakult esimene), Kairi Marmor ja Sabina Palm sukeldusid tööampsude maailma. Foto:

Üha enam inimesi avastab võimalusi lisaraha teenimiseks, lisades oma iganädalasse ajakavasse põnevaid tööampse. Julgelt peale hakates võib lisaks uute oskuste ja kogemuste omandamisele leida ka pikaajalise töökoha. Ettevõtlikud naised tõid oma kogemustest välja nii mõndagi põnevat.

Viimaste aastate inflatsioon on näinud kõvasti vaeva, et isegi kõige rahatargema inimese kulmud üllatusest kerkima panna, kui kuu lõpus tulud-kulud kokku võetud ja kulude summa järjekindlalt tuludega võrreldes priskemat kasvu näitab. Kulude kontrolli all hoidmine on oluline, kui tahetakse rahatargalt käituda. Lõputult aga kulusid kokku hoida ei ole võimalik, sest mingil hetkel tuleb piir ette, tulude suurendamisel on aga võimalused piiratud. Facebooki naisinvestorite grupi tegusad naised jagavad oma kogemusi, kuidas nad on leidnud erinevaid lisatöö tegemise võimalusi oma sissetuleku suurendamiseks.