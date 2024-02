Nvidia laiendab oma haaret tehisintellekti sektoris

Nvidia teatas, et on investeerinud mitmesse AI ettevõttesse. Foto: Reuters/Scanpix

Kui Nvidia investorid ootavad pingsalt kolmapäeva, mil ettevõte avaldab oma majandustulemused, siis pooljuhtide tootja teatas, et on ka ise investeerinud mitmesse tehisintellekti ettevõtetesse.

Nvidia on maailma suurim pooljuhtide ettevõte, mis on väärt 1,8 triljonit dollarit ja üle 1 triljoni dollari sellest väärtusest on loodud ainuüksi viimase 12 kuu jooksul oma järgmise põlvkonna andmekeskuse kiipidega, mis on mõeldud tehisintellekti jooksutamiseks.