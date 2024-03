Kaks tehnoloogiaaktsiat, kes suure seitsmiku kandadele astuvad

Ettevõtjad soovivad sporti toetada küll, aga ...

Selleks, et spordi toetamine oleks sponsoritele atraktiivne, on üks eeldus ja see on tugeva brändi olemasolu, leiab Tabasco juht Karl Multer.

