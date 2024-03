Kiirelt kallinenud AI-aktsia tõotab peatumatult edasi kerkida

Supermicro alustas oma tegevust aastal 1993 ja oli üks esimesi, kes tutvustas topeltprotsessoriga servereid. Kuigi aktsia on olnud tähelepanu all juba aastaid, on tema tõeline potentsiaal investorite silmis pääsenud valla just tänu AI-le. Foto: dpa/picture-alliance / Scanpix