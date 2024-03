Arco Vara teeb ettepaneku maksta dividendi

Arco Vara AS tegevjuht Miko-Ove Niinemäe. Foto: Andras Kralla

Arco Vara nõukogu ja juhataja teevad börsiteate vahendusel ettepaneku jätkata dividendipoliitikaga, mis maksab dividendi kvartaalselt.

See tähendab, et juunis makstakse dividendi 2 senti, septembris 1 sent, detsembris 2 senti ning märtsis 1 sent aktsia kohta.