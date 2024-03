Modera vähendas jõudsalt kahjumit ja plaanib raha kaasata

Eelmine aasta oli Modera jaoks edukas. Pildil (vasakul) börsifirma Modera asutaja ja juht Raido Toonekurg. Foto: Liis Treimann

Tarkvaraettevõte Modera käive ületas 2 miljoni piiri, kasvatades tulusid 32% võrra.

Modera eelmise aasta müügitulu kasvas võrreldes eelneva aastaga 37%. Põhiline fookus on ettevõttel litsentsitasude kasvatamisel, sest nendest tuleb jätkuv kasv. Praeguseks laekub tulu juba 16 riigist ning kasv on olnud kõige suurem just uutel turgudel, kus jätkub ka potentsiaali tulevikuks.