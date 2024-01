Rootsis müüakse kõik uued Nissani autod Eesti börsiettevõtte kaudu

Sõda jõuab venemaalasteni – peame senikaua vastu!

Kõik loodetud arengud Venemaa sünnitatud sõjas on võtnud loodetust kauem aega, aga need on siiski tulemas, kui me kollektiivselt Ukrainat edasi toetame, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kõik loodetud arengud Venemaa sünnitatud sõjas on võtnud loodetust kauem aega, aga need on siiski tulemas, kui me kollektiivselt Ukrainat edasi toetame, kirjutab Äripäev juhtkirjas.