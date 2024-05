Artikkel

LHV 10,5% intressiga võlakirju tabas täna ehmatus

Investor Taavi Ilves võlakirjade hinnalangust liiga suureks ei pea. Foto: Raul Mee

LHV Group 10,5% suuruse intressiga allutatud 10aastaste võlakirjade turuhind langes täna pea 5%.

Facebooki grupis Finantsvabadus võttis turuhinna languse teemal sõna ka investor Taavi Ilves, öeldes, et hinnalangus on tingitud sellest, et investorid said teada, mis asi on YTM ehk võlakirja hoidmisperioodi tootlus. Ilves tõdes Äripäevale, et on ka ise olnud varem nende võlakirjade omanik, kuid nüüdseks on need maha müünud.