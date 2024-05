Võlakirjade valimine on pool võitu. Kuidas neid saada, on iseküsimus

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk usub, et kuigi võlakirjade jaotuspõhimõtted võivad investorites segadust tekitada, siis selle valdkonna reguleerimine tekitaks veelgi suuremaid probleeme. Foto: Raul Mee

Pärast võlakirjade väljalaskja prospekti, finantsseisundi ja riskide uurimist eraldab investor oma portfellis summa, et võlakirju märkida. Kõik need jõupingutused võivad aga osutuda asjatuks ning planeeritud summast vähemalt osa niisama seisma jääda.

Viimastel kuudel on pakutud Balti börsidel võlakirju tulvana. Tundub, et mida suurem valik, seda parem investori jaoks. Kuid iga emitent otsustab ise, kes ja kui palju võlakirju saab, ning see jaotus valmistab investoritele sageli pettumuse.