Võlakirjade uputus jätab mind külmaks

Kuidas värvata ja hoida parimaid teenindajaid üle Eesti?

Teenindajate värbamine on Tallinnas ja pealinnast väljaspool üsna sarnane. Värskes saates "Teeninduse teejuht" nendivad eksperdid, et igal pool kehtib sama reegel – kui inimene sobib, siis ei ole vahet, mis piirkonnas ta tööle läheb ja kust ta pärit on.

