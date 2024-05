Jamie Dimon: Erasektori laenuturul võib ees oodata tõeline põrgu

Jamie Dimon, JPMorgan Chase & Co. tegevjuht, teatas, et ootab erasektori laenude turul probleemide ilmnemist ja hoiatas, et sellest “võib tulla tõeline põrgu.”

