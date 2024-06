Jaapani jeen langes dollari suhtes kriitiliselt madalale tasemele

Loojuva päikese maa: Jaapani valuutakriis on just alanud

Soome majandusteadlane Tuomas Malinen kirjutab, et Jaapan pole pärast 80ndate lõpu finantskriisi majanduse alusprobleeme lahendanud ning päästepaketid on olukorra hullemaks teinud. Kõik need kuhjunud probleemid on nüüd toonud riiki valuutakriisi, mis algas aprilli lõpus toimunud jeeni müügilainega.