Tagasi 05.07.24, 09:00 Balti börsi poolaasta: Infortar vedas turgu, kuid järgmised pärlid leiab Leedust Esimese poole aastast on vähesed aktsiad pakkunud investoritele tootlust, kuid analüütiku hinnangul on kohalikul turul potentsiaali võimsaks tõusuks ning parimaid võimalusi leiab Leedu börsilt.

Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallander näeb ostukohta Leedu aktsiatel, tulenevalt sealsest investeerimiskonto süsteemi rakendumisest.

Foto: Andras Kralla

Kuue kuuga on vaid kümnel aktsial näidata ette positiivset aktsiatootlust ilma dividendideta. Parima tulemuse on teinud alles eelmise aasta lõpus börsile jõudnud Infortar, mille aktsia on lühikse ajaga kerkinud 51,8%. Tallina börsilt leiab positiivse tootlusega veel vaid Merko Ehituse, mille aktsia on kerkinud 7,3%. Enamik positiivset tootlust näidanud aktsiaid on Leedu börsilt.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun