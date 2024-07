Tagasi 06.07.24, 08:00 Jõhkrad kaotused karastasid ärimeest: ahnus on patt ja tänavakaklus ei toida “Täiskasvanute maailmas ei nuta keegi sinu ja su kannatuste pärast,” tõdes Iute Groupi juht ja Arco Vara suuraktsionär Tarmo Sild oma suurimatest kaotustest rääkides.

IuteCrediti juht Tarmo Sild on elus näinud vett ja vilet. Ülikoolist peaaegu välja kukkumine, firmast välja löömine, kriminaalsüüdistus ja Kosovo regulaatorite kius on mõned näited, millega tal on tulnud rinda pista.

Foto: Simo Sepp

“Suurim kaotus on midagi sellist, et teete mingit oma asja kaua aega, üpris enesekindlalt ja kõik on väga hästi. Ja siis juhtub midagi halba. Midagi sellist, et esimesena mõtlete, et see pole tõsi. Aga järgmisel hommikul üles ärgates on see ikkagi seal, samuti nädala ja võibolla ka aasta pärast,” rääkis Sild.

