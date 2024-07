Tagasi 18.07.24, 08:50 Intressimäärade langus viis Coop Pangalt suure tüki kasumist Teises kvartalis teenis Coop Pank 8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on aasta tagusega võrreldes pea veerandi jagu vähem, kuigi ärimahud kasvasid.

Coop Panga puhaskasum langes hoolimata tugevale ärimahtude kasvule.

Foto: Liis Treimann

Pank teenis teises kvartalis 19,3 miljonit eurot neto intressitulu, mida on 8% vähem, kuid veel protsendi jagu enam, kui esimeses kvartalis. Panga tulud olid kokku 20,5 miljonit eurot. Poole aastaga on Coop Pank teeninud 40,6 miljonit eurot netotulu, mida on 3,3% vähem kui aasta varem.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun