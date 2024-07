Tagasi 17.07.24, 09:30 Kodumaised pangad pole kunagi nii soodsad olnud Olen suurelt panustanud oma portfelliga pangandussektorile ning ka investeerimisfestivalil jäi ettekannetest silma just see sektor, kus nähakse potentsiaali.

Eesti turul tegutsevate pankade juhid, vasakult LHV Groupi juht Madis Toomsalu, Swedbanki juht Olavi Lepp, Coop Panki juht Margus Rink ja SEB juht Allan Parik. Nendest pankadest paistab Coop Pank kõige soodsamate suhtarvudega.

Foto: Liis Treimann

Viskasin ka mina oma portfellis olevatele pangandussektori aktsiatele pilgu peale just suhtarvude poolest ning lisasin hulka võrdluseks ka teisi suuremaid panku, nagu SEB, Nordea ja Leedust Šiauliu bankase aktsiad. Pean tunnistama, et kuna pole pankade suhtarve ammu jälginud, siis üllatusin, et mõni pank on intressimäärade ja aktsia hinna languse toel oluliselt soodsamatele tasemetele purjetanud, kuid seal on ka risk.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun