Tagasi 25.07.24, 16:19 Boeing vandenõus süüdi: hooletus viib üüratute trahvideni Boeing tunnistab end süüdi kuritegelikus vandenõus ja ettevõte peab maksma vähemalt 243,6 miljonit dollarit trahvi.

Lennufirma Boeingi hooletus viis surma ja süüdimõistmiseni. Foto: JUSTIN TALLIS

Boeing on varem tunnistanud, et eksitas Boeing 737 Max lennukitüübile lennuloa väljastanud USA lennuametit, misjärel toimusid seda tüüpi lennukiga õnnetused, milles hukkus 346 inimest. 2021. aastal sõlmiti selles asjas kokkulepe, mille rikkumist on Boeing nüüd tunnistanud.

