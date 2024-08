Tagasi 04.08.24, 15:18 Välisinvesteering osutus Trooja hobuseks: fondid üritavad eestlasi Planet42st välja süüa Võlausaldajatele juuli intressi- ja põhiosamaksed võlgu jäänud Planet42-s toimub vaikne ja viisakas, aga väga räige korporatiivne ning poliitiline võitlus, kus eestlastel pole muud valikut kui kõigega nõustuda, tunnistab ka oma raha ettevõttele laenanud emafirma nõukogu liige Lauri Meidla.

Planet42 nõukogus istuv võlausaldaja Lauri Meidla avas skeemi, mille tulemusena võib kohalik investor ettevõttesse paigutatud rahast sootuks ilma jääda. Foto: Liis Treimann

Meidla sõnul on Planet42 Eesti asutajad Eerik Oja ja Marten Orgna sisulisest ettevõtte juhtimisest kõrvale tõrjutud. Suurte välismaiste, peamiselt Lõuna-Aafrika Vabariigi ja USA fondide mõjuvõim on selle taustal kasvanud, kuna nende rahaline panus ettevõttesse on olnud suurem.

