Investor: Planet42 võlausaldaja jääb rahast ilma – küsimus on, kui kiiresti Tõenäosus, et Planet42 suudab muu hulgas sadade Eesti jaeinvestorite raha päästa, on võlakirjainvestor Lev Dolgatsjovi sõnul väike. Ettevõte ise veel tulevikustsenaariumidelt saladuseloori ei kergita.

Planet42 asutajad Eerik Oja (vasakul) ja Marten Orgna. Foto: SHAUN SMITH www.studioski.co.za

„Mina ei usu, et keegi investoritest sealt midagi olulist tagasi saab, pigem saame näha, kas valitakse kiire lõpp või pika lõpu algus,“ ütles investor Dolgatsjov Äripäevale. Dolgatsjovi hinnangul on raske loota, et Planet42-l õnnestub kaasata uut kapitali ja selle abil vanad võlad tagastada.

