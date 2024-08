Tagasi 07.08.24, 15:26 Tehisintellekt hakkab peagi ütlema, milliseid aktsiaid osta Tehisintellekt võib peagi analüütikute töö ära võtta ja hakata nende asemel ise viitama aktsiatele, mida parasjagu osta või müüa, selgub värskest uuringust.

Uuringu jooksul analüüsis GPT4 Turbo bilansse ja kasumiaruandeid. Foto: LIONEL BONAVENTURE

Aktsiasoovituste andmisel saab üha enam kasutatada suuri keelemudeleid ehk LLMe (large language model) ning need võivad tulevikus ka soovituste andmist juhtida. Uuringu kaasautor Valeri V. Nikolajev toob siiski välja, et jätkuvalt on inimese kaasamine protsessi oluline, vahendab Wall Street Journal.

