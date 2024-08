Tagasi 13.08.24, 06:00 LHV insaiderid müüsid suurema portsu aktsiaid Pärast teise kvartali tulemusi on LHV juhid pannud müüki pea 0,8 miljoni euro ulatuses aktsiaid.

LHV ettevõtete epanganduse juht Indrek Nuume müüs 350 000 euro eest LHV aktsiaid, juulis on olnud ostupoolel välisfondid. Foto: Raul Mee

Finantsinspektsiooni registri järgi on LHV panga juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume ning Londonis tegutseva LHV Bank Ltd juht Erki Kilu müünud kumbki 100 000 aktsiat. Lisaks neile on otsustanud oma aktsiaid müüa ka panga krediidikomitee esimees Rain Gontmacher, kes pani peale tulemusi müüki 20 000 aktsiat.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun