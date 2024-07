Tagasi 23.07.24, 17:00 Investorid pankasid ostma ei kiirusta: madalam euribor tähendab väiksemat kasumlikkust Eestis tegutsevad pangad teavitavad riburada kasumite vähenemisest, investorid sellele jätku ning üks neist paiskas seetõttu isegi oma pangandusssektori aktsiad müüki.

Investor Elmo Somelar näeb laenunõudluse kasvu taga majanduse teatavat elavnemist nii eraisikute kui ettevõtete vaates. Foto: Eiko Kink

„Täna mina ostma ei kiirustaks,“ ütles investor Elmo Somelar. ”Eesti probleem on vähene konkurents – oligopoolne turg. Valitsus ei ole leidnud võimalusi majanduse elavdamiseks ja tööstuspoliitika on olnud nõrk, vastupidiselt on mindud lihtsamat täiendava maksustamise teed, mis ettevõtetele head ei tähenda ja muudab ka lõpptarbijad vaesemaks.“

