Kolmapäeval avaldati Fedi juulis toimunud kohtumise protokollid, kust selgub, et valdav enamus Fedi intressimäärasid kehtestava komitee liikmetest on nõus intressimäära alandamisega septembris toimuval koosolekul. See oli turgudele hea uudis ning kõik indeksid tõusid.