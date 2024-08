Tagasi 22.08.24, 16:59 Keskpangad ja indeksifondid tõukasid kulla rekordtasemele Kuigi kulla hind saavutas sel nädalal keskpankade ja indeksifondide ostude toel rekordtaseme, suruvad kiire kasumi võtjad seda taas allapoole.

Kulla hind tõusis sel nädalal rekordtasemele, kuid kasumi väljavõtmine ja dollari taastumine kukutas kulla hinna neljapäeval tipust alla. Foto: Veiko Tõkman

Kuld (GC=F) on sel aastal tõusnud enam kui viiendiku võrra. Sel nädalal tõusis hind rekordkõrgusele, sest süveneb veendumus, et Föderaalreserv alustab intressimäärade kärpimist septembris. See annaks analüütikute hinnangul turule signaali, et majanduses on midagi katki ning sunniks investoreid otsima oma rahale turvasadamat, mida sageli nähakse just kullas.

