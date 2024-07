Tagasi ST 08.07.24, 15:40 Kullaturg oli juunis rahulik. Mis hinnatasemeid edaspidi jälgida?

Kulla hind püsis juuni lõikes sisuliselt muutumata, samas toimus kuu alguses turul viimase ligi nelja aasta suurim päevane langus. Kuigi lühiajaliselt on kullaturg näitamas mõningast nõrkust, siis pikaajaline tõusutrend püsib.

Sellel kuul tõmbas kullainvestorite tähelepanu asjaolu, et Hiina Keskpank ei suurendanud mais oma kullareserve, olles seda teinud eelnevalt igakuiselt poolteist aastat järjest. Samuti mõjutas turgu Föderaalreservi kohtumine ja ootused intressimäärade osas.

Kulla hind liikus juunis külgsuunas ja kõikus küllaltki kitsas vahemikus. Kuu lõikes odavnes untsihind kokku vaid 0,02 protsenti, 2326,4 dollarini. Suve esimene kuu on olnud traditsiooniliselt kullaturul pigem rahulik.

7. juunil langes kulla hind ühe päevaga aga 3,5 protsenti, mis on suurim päevane langus alates 2020. aasta novembrist. See toimus vahetult enne USA inflatsiooni- ja tööturunumbrite avalikustamist. Pärast langust oli taastumine aga kiire ning tehniliselt tähtis 2280-2300 dollari tase suutis kullale tuge pakkuda.

Juulit on kuld alustanud seevastu hästi, kallinedes esimese kolme kauplemispäevaga kokku 1,4 protsenti.

Hiina Keskpank tegi kullaostudes pausi

Osalt tekitasid 7. juunil kulla hinnalanguse uudised, et Hiina Keskpank on kulla kokkuostmise pausile pannud. Kui aprillis ostis keskpank juba 18. kuud järjest kulda, siis mais oma ametlikke kullareserve ei suurendatud.

Samas pole pikas plaanis näha, et ostmine ära lõpetataks ning suur osa Hiina ostudest on arvatavasti lihtsalt raporteerimata. Samuti on oluline märkida, et ajalooliselt ongi hiinlased kippunud kullaostudes mitmekuiseid pause tegema. Viimased poolteist aastat on selles osas pigem erandiks. Kui Hiina aga järgnevate kuude vältel tõesti kulda enam ei osta, võib see tähendada, et kullaturg liigub ka edaspidi külgsuunas.

Samas avaldas Maailma Kullanõukogu värske keskpanga reservide küsitluse, millest selgus, et 29 protsenti keskpankadest plaanib järgmise 12 kuu jooksul oma reserve suurendada. 81 protsenti ootas, et keskpangad jätkavad tervikuna oma reservide suurendamist. Seega on ebatõenäoline, et keskpankade tugi kullaturult ära kaob.

Kusjuures 62 protsenti vastanutest uskus, et riikide dollarireservid saavad olema viie aasta pärast väiksemad. Samal ajal vastas 69 protsenti keskpankadest, et riikide kullareservid saavad olema suuremad.

Hiina on praegu kullaturu kõige olulisem mõjutaja, olgu selleks keskpanga või sealsete jaeinvestorite kaudu. Jaeinvestorite nõudlus on olnud Hiinas väga tugev, vaatamata sellele, et näiteks USAs ja Euroopas on investorite füüsilise kulla nõudlus langenud.

Föderaalreservi kohtumine

Juunis kohtusid ka Föderaalreservi poliitikud, kes uuendasid oma majandusprognoose ja intresside plaani. Intressid jäeti kohtumisel muutmata ja see turgudele mingit üllatust ei valmistanud.

Üllatuse valmistas aga see, mida plaanib Föderaalreserv edaspidi teha. Kui varem plaaniti tänavu intresse langetada kõige tõenäolisemalt kolm korda, siis nüüd vähendati seda ühele intressikärpele. Keskpank avaldas muret selle üle, et inflatsioon ei pruugi piisavalt kiiresti aeglustuda ja nende 2protsendilise eesmärgini jõuda.

Föderaalreservi oodatust karmim toon pani kulla uuesti kerge surve alla, sest see tähendab, et USA riigivõlakirjade tootlus võiks jätkuvalt kõrgemal tasemel püsida. Viimastel aastakümnetel on olnud nii, et kui USA riigivõla pealt saadav intress tõuseb, siis paneb see kulla surve alla.

Samas oli märgata, et juuni lõpus toimunud võlakirja intresside tõusu mõju kullale oli pigem ajutine ning pikemas perspektiivis see kulla hinna tõusutrendi murdma ei hakka. See on märk, et USA võlakirjaturg ning dollari kurss mõjutavad kulla hinda aina vähem. Seda oleme eriti näinud just viimase kahe aasta jooksul.

Tehniline analüüs

Vaatamata sellele, et juunis oli kullaturul ligi nelja aasta suurim päevane langus, kauples kuld küllaltki kitsas vahemikus. Viimase kolme kuu jooksul on tugevamaks toetustasemeks kujunenud 2280-2300 dollari piirkond, kust kuld on nende kuude jooksul tagasi põrganud juba 4-5 korda.

Kuna kuld on minu hinnangul ka tehnilist pilti vaadates pärast 2050-2080 dollari taseme otsustavat ületamist pikaajalises tõusutrendis, siis võiks 2280-2300 dollari tase pakkuda turul atraktiivset sisenemiskohta.

Küll aga tasub märkida, et viimastel kuudel on olnud langused järsud ja kiired ning nendele järgnenud tõusud väiksemad. See tähendab, et lokaalsed tipud on olnud aina madalamal tasemel. See viitab lühiajalises perspektiivis nõrkusele. Kui 2280 dollari tase murtakse, võib hind liikuda küllaltki kiiresti 2100-2200 dollari vahemikku.

Kui 2280 tase püsib, võime minu hinnangul näha kulla uusi hinnarekordeid juba sügisel. Augustis ja septembris on kulla nõudlus olnud Aasias hooajaliselt kõrge ning sügisesse jääb ka oodatav intressimäärade langetamine.

